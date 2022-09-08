رئيس هيئة حقوق الإنسان يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

︎ . المناطق_واس استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد , بمقر الهيئة في الرياض اليوم, سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه. وبحثَا خلال الاستقبال عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضَا أوجه التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وتنميتها. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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