وزارة التجارة تستدعي 37,414 مركبة هيونداي “Elantra” موديل سنة 2021-2023.. ما السبب؟

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المناطق_الرياض
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 37,414 مركبة هيونداي “Elantra” موديل سنة 2021-2023.
وأوضحت الوزارة إن السبب في هذا الاستدعاء هو وجود خلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى انفجاره وخروج شظايا معدنية عند وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة.
ودعت “التجارة” إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازم مجانًا.
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Source almnatiq
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