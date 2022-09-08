أدبي تبوك يحاضر عن التنوع الثقافي بالمملكة وفق رؤية 2030

︎ . المناطق_واس أقام النادي الأدبي بمنطقة تبوك أمس، محاضرة بعنوان: “التنوع الثقافي في المملكة العربية السعودية وفق ‎رؤية 2030″، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي بالمنطقة. وتناولت المحاضرة التي ألقتها الكاتبة تغريد الطاسان وأدارها رئيس النادي الدكتور نايف الجهني , المفهوم العام للتنوع الثقافي المدفوع بالقيم التنموية في شتى المجال، والذي جعلت منه رؤية المملكة واقعاً ملموساً , كما تحدثت عما تمتاز به المملكة من ثراء معرفي وثقافي في جميع المجالات. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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