“الأهلي” يستبعد حارس مرماه رينان من قائمته

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قد استبعد حارس المرمى البرازيلي رينان ريبيرو من قائمته للموسم.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “عكاظ”، إلى أنه سيتم الاتفاق بين الطرفين على تسوية الأمور المالية خلال الفترة المقبلة.
وأعلن الأهلي في يوليو الماضي التعاقد مع الحارس البرازيلي رينان حتى عام 2023، قادماً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.
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Source akhbaar24
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