شكرا لقرائتكم خبر عن حدوث أزمة فى التأشيرت تعمل على إلغاء معسكر الأهلي المصري بهولندا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية مصرية أنه تم إلغاء معسكر الأهلى المصري فى هولندا بسبب صعوبة فى إستخراج التأشيرات للاعبين، حيث أعلنت الشركة المنظمة للمعسكر عن فشل تنظيم معسكر الفريق القاهري فى الفترة الحالية، مما يضع الفريق الأحمر فى أزمة كبيرة.

وكان من المقرر أن يتم عقد معسكر للفريق القاهري فى هولندا إستعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، كما أنه تم تحديد المباراة الأولى أمام أندهوفن الهولندي يوم 21 سبتمبر الجاري، فى الوقت الذي لم يحدد طرف المباراة الثانية والتي كان من المقرر لها 25 من الشهر نفسه.



موقف الفريق من إقامة معسكر الخارجي

وفى سياق متصل تبحث الشركة المسئولة عن معسكر الفريق فى تدارك الأمر من أجل البحث عن معسكر أورويي جديد، خاصة بعدما كانت تخطط إدارة الفريق أن يكون معسكر الفريق فى هولندا فرصة جيدة لتعرف المدرب الجديد على اللاعبين والوقوف أمام مستواهم، بعيدًا عن الإحتكاكات المحلية.

وتناولت بعض التقارير أنه يتم البحث فى الوقت الحالى على عقد معسكر أسباني يتناول مبارايتين مع أحد الفرق غير مشاركة فى البطولات الأوروبية، لضيق الوقت وصعوبة توفير مثل هذه المواجهات فى الفترة المقبلة، فى ظل تلاحم المباريات بشكل كبير فى أسبانيا، بعدما أنهت معظم الفرق معسكراتها الإستعدادية.



مسئولى الفريق يضعون خيار بديل لتدارك الموقف

وأفادت بعض المصادر من داخل الفريق الأحمر أنه سيتم الإكتفاء بخوض 3 مباريات محلية، فى حالة ما إذا فشل الفريق فى تحديد معسكر خارجي جديد للفريق، مما سيكون آخر الخيارات أمام الفريق، لا سيما أن الجميع داخل الفريق يفضل المعسكر الخارجي للاعبين.