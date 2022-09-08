توصية بوضع الملكة إليزابيث تحت إشراف طبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
يبدو أن حالة الملكة إليزابيث الصحية باتت في مرحلة حرجة حيث أعلن قصر باكنغهام أن الأطباء قلقون على صحة الملكة.
وأوضح قصر باكنغهام أن الأطباء أوصوا بوضع الملكة تحت الرعاية الطبية.الملكة إليزابيث تكسر البروتوكول
وكانت الملكة إليزابيث استقبلت بوريس جونسون رئيس الوزراء المستقيل في قلعة بالمورال في إسكتلندا الثلاثاء الماضي بدلا من لقائه في قصر باكنغهام.
ويُعد هذا الفعل سابقة تاريخية منذ تولي إليزابيث لعرش بريطانيا، ويأتي ذلك وسط المزيد من المخاوف الصحية التي تعاني منها الملكة ولا سيما مشاكل التنقل.الملكة الدستورية لستة عشر دولة
والمعروف أن إليزابيث هي الملكة الدستورية لستة عشر دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا.
منذ 6 فبراير 1952 هي ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، باربادوس، باهاماس، غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين، بليز، أنتيغوا وباربودا، سانت كيتس ونيفيس.
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يذكر أن الملكة وُلدت في لندن وتلقَّت تعليماً خاصّاً في منزلها. ارتقى والدها، جورج السادس، عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه إدوارد الثامن عنه في عام 1936م، ومُنذُ ذلِك الحين أصبحت إليزابيث الوريث المفترض للعرش. ومن هنا، أخذت إليزابيث الواجبات العامة على عاتقها أثناء الحرب العالمية الثانية؛ حيث انضمت هناك للعمل في الخدمة الإقليمية الاحتياطية. وفي عام 1947م، تزوَّجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب، (دوق إدنبرة) وأنجبت منه أطفالها الأَربعة: الأمير تشارلز،” أمير ويلز” والأميرة آن؛ والأمير أندرو،(دوق يورك) وأخيراً الأمير إدوارد،(نبيل وسكس).
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