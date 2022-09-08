اخبار الخليج – رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع صورة جديدة لسمو الأمير سلمان بن حمد

محمد بن مسعود - الدمام - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة رسمية جديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وحظيت الصورة خلال أقل من ساعة بعدد كبير من التعليقات والإشادات، وأبدوا إعجابهم بالصورة الجديدة، كما تضمنت التعليقات دعوات لسموه بالتوفيق والسداد وبحفظ الله ورعايته.

وقام عدد كبير من المواطنين بإعادة نشر صورة سموه الرسمية الجديدة في حساباتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلمت «الأيام» بأن الصورة من تصوير الفوتوغرافي البحريني المحترف علي الرفاعي.

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