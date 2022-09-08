شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع الإيقاف.. حمدالله يحصل على صدمة قوية قبل مواجهة الرائد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، ضربة قوية بعد رفع الإيقاف عنه خلال الساعات القليلة الماضية.

وتحدث أحمد الأمير القانوني الرياضي السعودي، أن حمدالله ليس له الحق في المشاركة ضد الرائد في المباراة المقبلة، والنادي لديه حق الاعتراض في حال مشاركة المهاجم بالمباراة.

وتعرض حمدالله للإيقاف بقرار من لجنة الاحتراف السعودية، لمدة 4 أشهر، على خلفية التفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فريقه السابق.



اتحاد جدة يعلن رفع الإيقاف عن حمدالله

وأعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، أمس الأربعاء، عن تلقيه خطابًا رسميًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق اللاعب عبدالرزاق حمد الله، وبذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق بدءً من المباراة المقبلة.

وكتب الأمير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ينص على أن العقوبة غير قابلة للاستئناف، وما صدر من قرار بشأن تعليق عقوبة اللاعب غير صحيح قانونيا، لذلك يحق للرائد الاحتجاج على أن مشاركة حمد الله غير قانونية".



الأمير يؤكد عدم أحقية حمدالله المشاركة ضد الرائد



وأضاف المستشار القانوني الرياضي: "حتى يلعب حمد الله بشكل رسمي، على نادي الاتحاد الحصول أولا على إذن من اتحاد الكرة السعودي لمشاركته أمام الرائد".

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد نظيره الرائد، مساء غدٍ الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية،، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.