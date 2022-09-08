“الغذاء والدواء”: ضبط 9 آلاف منتج طبي مخالف داخل منشأة بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة بجدة تقوم بتسويق وبيع منتجات طبية منتهية الصلاحية ومخالفة لظروف التخزين.

وأوضحت الهيئة أنه بالتعاون مع وزارة التجارة بمنطقة مكة تم ضبط أكثر من 9 آلاف منتج طبي مخالف، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

وأشارت إلى أن الجولات التفتيشية كذلك أسفرت عن ضبط 2 طن من المواد الغذائية، داخل منشأة غذائية غير مرخصة تقوم بتخزين منتجات تالفة ومنتهية الصلاحية.