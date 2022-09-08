تعليم الشرقية يحتفي باليوم العالمي لمحو الامية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

احتفت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية اليوم، باليوم العالمي لمحو الأمية، عبر إقامة العديد من الفعاليات والأركان في 65 مدرسة لمحو الأمية تضم 1994 دارس ودارسة في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي، أن وزارة التعليم حققت قفزات كبرى في مسيرة التعليم المستدام، من خلال تنفيذ برامج تعليمة أسهمت في خفض نسبة الأمية من 60% منذ انطلاق برنامج تعليم الكبار في سبعينات القرن الماضي إلى أقل من 3.7 %، وذلك في ظل الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – في دعم المسيرة التعلمية والوصول إلى التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة.