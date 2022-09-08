محمد بن مسعود - الدمام - أطلق مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم برنامج الدعم الشخصي الشامل للفصل الدراسي الأول، لكافة طالباتها، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الطالبات المعرفية والشخصية والمهنية.
وتعتمد آلية البرنامج على ربط المستفيدة مع الخبيرة وفق 3 مسارات، تعمل على ربط الطالبة مع عضو هيئة تدريس؛ لتمكينها من الوصول إلى الأهداف المعرفية والمهنية، وإثارة الدافعية للبحث والتعلّم، وتعزيز المواهب الإبداعية وتطوير القدرات، والنصح في مجال مسارات التعلّم القادمة.
ويربط المسار الثاني طالبة السنة الدراسية الأخيرة مع خريجة؛ لمساعدتها في معرفة المهارات المطلوبة في قطاعات سوق العمل، وتنمية قدرتها على اتخاذ قراراتها المهنية، وزيادة وعيها بمعلومات بيئة العمل، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية. أما المسار الثالث فتتواصل طالبة مستوى متقدم مع طالبة في السنوات الأولى لتعريفها بثقافة الجامعة، وبرامج الدعم الأكاديمي، والخدمات الطلابية، وتمكينها من الوصول إلى الأهداف الأكاديمية.
يذكر أن التسجيل متاح لجميع طالبات الجامعة عبر الرابط التالي:
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/GuidanceCenter/PersonalSupportProgram/Pages/default.aspx
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج الدعم الشخصي الشامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.