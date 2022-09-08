جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج الدعم الشخصي الشامل

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم برنامج الدعم الشخصي الشامل للفصل الدراسي الأول، لكافة طالباتها، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الطالبات المعرفية والشخصية والمهنية.

وتعتمد آلية البرنامج على ربط المستفيدة مع الخبيرة وفق 3 مسارات، تعمل على ربط الطالبة مع عضو هيئة تدريس؛ لتمكينها من الوصول إلى الأهداف المعرفية والمهنية، وإثارة الدافعية للبحث والتعلّم، وتعزيز المواهب الإبداعية وتطوير القدرات، والنصح في مجال مسارات التعلّم القادمة.

ويربط المسار الثاني طالبة السنة الدراسية الأخيرة مع خريجة؛ لمساعدتها في معرفة المهارات المطلوبة في قطاعات سوق العمل، وتنمية قدرتها على اتخاذ قراراتها المهنية، وزيادة وعيها بمعلومات بيئة العمل، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية. أما المسار الثالث فتتواصل طالبة مستوى متقدم مع طالبة في السنوات الأولى لتعريفها بثقافة الجامعة، وبرامج الدعم الأكاديمي، والخدمات الطلابية، وتمكينها من الوصول إلى الأهداف الأكاديمية.

يذكر أن التسجيل متاح لجميع طالبات الجامعة عبر الرابط التالي:

https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/GuidanceCenter/PersonalSupportProgram/Pages/default.aspx