“هيئة الاتصالات” تصدر تقرير أداء مقدمي خدمات الاتصالات لأشهر الألعاب الإلكترونية خلال الربع الثاني من 2022

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الثاني من عام 2022 لمبادرة “Game Mode”،الذي يقارن جودة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، كما يستعرض أكثر الألعاب رواجًا في مجتمع اللاعبين، ويقدم حزمة من الإرشادات الموصى بها لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية، حيث يعد هذا التقرير الاصدار السابع لسلسلة من التقارير التي تم إصدارها منذ إطلاق المبادرة في بداية عام 2021م.

وكشف التقرير الربعي الثاني من عام 2022 في نسخته الحالية عن تحسن في أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة بنسبة تصل إلى 41% بالمقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2021م، كما تضمن التقرير إضافة مؤشرات زمن الاستجابة لثلاثة ألعاب جديدة، بالإضافة إلى استحداث مؤشر جديد لقياس أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة.

وأوضح التقرير تفوق منصة XBOX في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة، بالمقارنة بسرعات الباقات لدى المستخدمين، وبنسبة وصلت إلى 87.9%، تليها منصة PlayStation بنسبة 82.5%، ومنصة STEAM ثالثا بنسبة 76.5%.

وتصدرت “شركة الاتصالات السعودية” قائمة المشغلين في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة PlayStation بنسبة 85.9%، فيما تمكنت شركة “موبايلي” من الحصول على الصدارة في منصتي XBOX بنسبة 93.8%، وSTEAM بنسبة 87.8%.

كما كشف التقرير في نسخته الأخيرة عن إضافة مؤشرات زمن الاستجابة لثلاثة ألعاب جديدة، وهي لعبة ببجي موبايل PUBGMOBILE، ولعبة رينبو سيكس سيج Rainbow Six Siege ولعبة روكيت ليغ

Rocket League.

وأوضح التقرير تصدر “شركة الاتصالات السعودية” قائمة مقدمي الخدمات بمعدل زمن الاستجابة في لعبةليغ أوف ليجيندز League of Legends ، ولعبة دوتا2Dota2،ولعبة ببجي موبايل PUBGMOBILE،ولعبة وورلد أوف واركرافت World of Warcraft،ولعبة رينبو سيكس سيج Rainbow Six Siege،ولعبة روكيت ليغ Rocket League.فيما تصدرت شركة “موبايلي” في لعبة ببجي PUBG،ولعبة أمونج أس

Among Us.

وحققت لعبة فورت نايت Fortnite أعلى نسبة تحسن في زمن الاستجابة (Latency) بلغت 41% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021م، تليها لعبة أبيكس ليجندز Apex Legends بنسبة 38%، ومن ثم لعبة فيفا FIFA بنسبة تحسين بلغت 36%.

وأظهر التقرير الربعي وصول معدل متوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة إلى 21 ملي ثانية، حيث تصدرت شركة “سلام” مقدمي الخدمات فيه بتسجيلها 11 ملي ثانية، كما كشف عن بلوغ معدل زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل في المملكة 34 ملي ثانية، بتصدر شركة “موبايلي” نظيراتها فيه مسجلة 29 ملي ثانية، إضافة إلى وصول متوسط زمن الاستجابة لشبكات الجيل الخامس المتنقل في المملكة لمعدل 27 ملي ثانية، بتصدر شركة “موبايلي” لمقدمي الخدمات بـمعدل 22 ملي ثانية.

وعلى مستوى مناطق المملكة، أوضح التقرير تصدر شركة “موبايلي” لمقدمي الخدمات في زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في مناطق حائل والشرقية والقصيم والمدينة المنورة وتبوك وجازان ومكة المكرمة والباحة، كما تصدرت “شركة الاتصالات السعودية” مقدمي الخدمات في مناطق الحدود الشمالية والجوف، في الوقت الذي تصدرت فيه شركة “زين” بمنطقتي الرياض وعسير.

وتقدم مبادرة #GameMode حزمة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، كما تتيح لهم الإسهام في تحقيق المبادرة عبر التسجيل للحصول على جهاز “مقياس الإنترنت الثابت” الذي سيمكن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له بما في ذلك أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية.

يذكر أن مبادرةGame Mode” ” تأتي في إطار عمل “هيئة الاتصالات” على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.