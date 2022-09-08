تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام مباريات اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن.
ويبدأ اليوم بمواجهة الخليج لنظيره العدالة عند 6:30 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد تليها مواجهة الوحدة لنظيره أبها عند 9:30 مساءً على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
ويُقام عند 9:00 مساءً أيضًا مواجهة الشباب ونظيره الطائي على استاد الأمير فيصل بن فهد.
وجاء حكام مباريات اليوم كالتالي:
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Source akhbaar24
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