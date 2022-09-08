استشاري أمراض القلب :السمنة المفرطة أحد مسببات الرجفان الأذيني

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أوضح الدكتور سليم المجيد “استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية” أن من أسباب الرجفان الأذيني بشكل عام، الضغط و وجود قصور في شرايين القلب و قصور في عضلة القلب و وجود عيوب خلقية و نتيجة إجراء عمليات جراحية في القلب.

وتابع خلال حديثه عبر “برنامج اليوم” أن السمنة المفرطة من مسسبات الإصابة بالرجفان الأذيني حيث تؤدي إلي ضربات في الجهاز التنفسي.

وأضاف أن من طرق الوقاية إذا كان الشخص مصاب بالضغط فيجب أن يحافظ على إنتظام الضغط لديه، تجنب السمنة، الإبتعاد عن الكحوليات والمنبهات بشكل عام، المحافظة على الرياضة بشكل يومي.

وأشار إلي أن الرجفان الأذيني يتم علاجه عن طريق أقراص فموية لجعل معدل نبضات القلب أقل من 110 في الدقيقة، وهناك حالات أخري تحتاج مانع للتجلطات.

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Source almnatiq

