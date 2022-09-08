أمانة نجران تطلق خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية

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المناطق_نجران

أطلقت أمانة منطقة نجران خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة “بلدي”, لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، حيث يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريًّا.

وتسعى الأمانة من خلال الخدمة إلى الإسهام في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية؛ من خلال توعية أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم، وتعريفهم بتحديات تطبيقها.

يذكر أن خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية هي أول خدمة سيتم إطلاقها من خدمة منتج التقييم الذاتي للوزارة، وستشمل أنواعًا مختلفة من الرقابة البلدية، مثل الرقابة على الرخص التجارية، والرقابة على المباني والحفريات، والرقابة الشمولية.

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Source almnatiq

