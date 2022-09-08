وزير العدل يصدر قراراً بإنشاء وحدة لخدمة السجناء

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أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قراراً يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة منظومة خدمات السجناء”، لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء.
وقالت الوزارة إن القرار يهدف لإيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيمياً لوكالة الوزارة للشؤون القضائية، لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم والتي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.
وأبانت أنها عملت على تفعيل المحاكمة عن بعد بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، التي تتيح إجراءات التقاضي دون الحاجة لنقل السجناء إلى المحكمة في عملية إلكترونية متكاملة، بهدف تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي.
يذكر أن الوزارة تتيح إصدار الوكالات الإلكترونية في معظم سجون المملكة، عبر جهاز الخدمة الذاتية والاتصال المرئي مع كتاب العدل، وذلك طوال أوقات العمل الرسمية.
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Source akhbaar24
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