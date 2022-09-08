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بحثت لجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم أمس (الأربعاء)، الجوانب المتعلقة بتحقيق المساواة لمواطني دول مجلس التعاون مع مواطني الدولة نفسها دون معوقات فيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي.
واستهدف الاجتماع، الذي عقد يوم أمس (الأربعاء) بمقر وزارة المالية بالرياض، مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها.
يذكر أن الاجتماع جاء بناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الصادر في يناير الماضي باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 – 2024م.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع مشترك لبحث مساواة مواطني مجلس التعاون مع مواطني الدولة نفسها في العمل بالقطاع الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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