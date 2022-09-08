القائم بأعمال السفارة الأسترالية بالمملكة يزور موسم عنيزة الدولي للتمور

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المناطق_القصيم

زار القائم بالأعمال في سفارة أستراليا بالرياض ماثيو الكسندر، اليوم، موسم عنيزة للتمور، الذي تنظمة الغرفة التجارية بعنيزة بالتعاون مع بلدية عنيزة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة وعدد من الجهات المشاركة.

واطلع القائم بأعمال السفارة الأسترالية على منطقة عينات المختبر الصحي، ومنطقة توريد التمور، وساحة المزادات، ومبيعات التجزئة، ومنطقة التصدير والمعارض المشاركة، كما شاهد عرضاً مرئياً عما يقدم من برامج وفعاليات في حايط حركان بمنطقة فلايح عنيزة مقر الفعاليات المصاحبة، كما حضر ورشة عمل بعنوان “عوائق وتحديات تصدير التمور”، ضمن “أسبوع الصناعة” الذي ينظمه الموسم.

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Source almnatiq

