︎
.
المناطق_الرياض
احتفى الصندوق الثقافي بانطلاق مشروع “هنا الرياض بارك”، الذي يُعد أول المشاريع الثقافية المدعومة من الصندوق.
ويمثل المشروع مساحة فريدة تحتفي بالثقافة والفنون، وتقدم مفهوماً مختلفاً لجيل جديد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، يهتم بصنع قنوات التواصل، وخلق التجارب الثقافية، إلى جانب غرس مبادئ التعاون في مجتمع ريادة الأعمال.
ويأتي الدعم ضمن برنامج “تحفيز المشاريع الثقافية” المقدم بالشراكة مع برنامج “جودة الحياة”، الذي يهدف إلى توفير الدعم والحوافز المالية اللازمة لمشاريع القطاع الثقافي.
وجاء إعلان الصندوق عن دعم المشروع مع 19 مشروعًا آخراً بقيمة كُلية تعادل 76 مليون ريال.
يُذكر أن مشروع “هنا الرياض بارك” منصة إبداعية لموهوبين سعوديين مختصين في مجال الطهي، يحتوي على معرض للفنون، ومطبخ مشترك للفعاليات، ومكتبة عامة، ومقهى مختص، إضافة إلى مجلس إبداعي يحتضن الحوارات والفعاليات الثقافية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الصندوق الثقافي يحتفي بانطلاق ” هُنا الرياض بارك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.