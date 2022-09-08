الصندوق الثقافي يحتفي بانطلاق ” هُنا الرياض بارك”

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المناطق_الرياض

احتفى الصندوق الثقافي بانطلاق مشروع “هنا الرياض بارك”، الذي يُعد أول المشاريع الثقافية المدعومة من الصندوق.

ويمثل المشروع مساحة فريدة تحتفي بالثقافة والفنون، وتقدم مفهوماً مختلفاً لجيل جديد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، يهتم بصنع قنوات التواصل، وخلق التجارب الثقافية، إلى جانب غرس مبادئ التعاون في مجتمع ريادة الأعمال.

ويأتي الدعم ضمن برنامج “تحفيز المشاريع الثقافية” المقدم بالشراكة مع برنامج “جودة الحياة”، الذي يهدف إلى توفير الدعم والحوافز المالية اللازمة لمشاريع القطاع الثقافي.

وجاء إعلان الصندوق عن دعم المشروع مع 19 مشروعًا آخراً بقيمة كُلية تعادل 76 مليون ريال.

يُذكر أن مشروع “هنا الرياض بارك” منصة إبداعية لموهوبين سعوديين مختصين في مجال الطهي، يحتوي على معرض للفنون، ومطبخ مشترك للفعاليات، ومكتبة عامة، ومقهى مختص، إضافة إلى مجلس إبداعي يحتضن الحوارات والفعاليات الثقافية.

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Source almnatiq

