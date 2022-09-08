شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تؤكد إصابة جلال الدين ماراشايبوف بإلتهاب فى العمود الفقري! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة السعودية الإقتصادية أن اللاعب الأوزبكستاني جلال الدين ماراشايبوف جناح نادي النصر، يعانى من مشاكل فى فقرات العمود الفقري، مما قد يزيد من فترة غيابه عن الملاعب، يأتي ذلك بعدما غاب اللاعب عن مباراتي الوحدة والتعاون فى "دوري ريو ".

وأوضحت التقارير أن اللاعب يحتاج لمدة علاج أكبر والتأهيل الجيد فى الفترة القادمة، حيث أشارت أن اللاعب يعاني من نوع إلتهاب شديد فى فقرات الظهر، مما يجعل فرصة لحاق اللاعب بمباراة ضمك القادمة شبه مستحيلة، فى حين سيخصع اللاعب لفحص شمال لمعرفة أسباب الإصابة.



الأهلى المصري يثبت صحة موقفه أﻤام النصر

وفى سياق متصل ذكرت بعض التقارير الصحفية فى وقت سابق أن السبب وراء عدم إنتقال صفقة اللاعب للأهلي المصري رغم الإتفاق على كل شئ، هو عدم تجاوز اللاعب للفحوصات والكشف الطبي والذي أثبت أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة تمنعه من المشاركة لفترة طويلة داخل أرضية الملعب.

وعلى الجانب الآخر نفى مسئولى العالمي معاناة اللاعب من أي مشاكل عضلية تمنعه من ممارسة كرة القدم، كما أكد مسئولي الفريق أن السبب وراؤ عدم إتمام الصفقة تراجع الفريق النصراوي، إضافة إلى تمسك المدرب الفرنسي رودي جارسيا باللاعب فى اللحظات الأخيرة.



موعد عودة اللاعب للملاعب مرة أخري

ولم يتضح حتى الآن السبب فى إصابة اللاعب الأوزبكستاني، على الرغم أنه كان أحد الركائز الأساسية للفريق فى الموسم المنقضي، على أن يقوم اللاعب بفحص طبي شامل بعد مباراة ضمك لمعرفة حجم الإصابة وموعد عودة اللاعب للمشاركة فى المباريات بالشكل الطبيعي.