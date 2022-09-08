شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لكأس سوبر لوسيل تكشف موعد الاجتماع الفني للمباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت اللجنة المنظمة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد الزمالك، في كأس سوبر لوسيل بقطر، موعد الاجتماع الفني للمباراة.

موعد مباراة الهلال ضد الزمالك بكأس سوبر لوسيل

ومن المقررة إقامة اللقاء بين الفريقين، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في كأس سوبر لوسيل.

وأعلنت اللجنة المنظمة، عن إقامة الاجتماع الفني للقاء في الثالثة والنصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة الثانية والنصف ظهر اليوم، بأحد فنادق الخمس نجوم بالدوحة.

وتقرر أن يحضر الاجتماع من جانب نادي الزمالك أحمد حسني المدير الإدارى للفريق والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للأبيض وأحمد شعبان المنسق العام ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

ووصلت بعثة الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، إلى الدوحة أمس استعدادا لمواجهة الهلال السعودي الذي وصل في نفس اليوم.

قائمة الزمالك لمواجهة الهلال في كأس سوبر لوسيل

وتضم قائمة الزمالك كل من:



‏‎حراسة المرمى: محمد عواد- محمد نديم- السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي «الونش»- محمود علاء – محمد عبدالغني- محمد طارق- حسام عبدالمجيد- عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبدالشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور- زكريا الوردي- محمد أشرف «روقا» – يوسف إبراهيم «أوباما»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أحمد مصطفى «زيزو»– سيف فاروق جعفر- سيد عبدالله «نيمار».

خط الهجوم: إبراهيما نداي- سيف الجزيري- يوسف أسامة نبيه.