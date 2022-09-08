شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تكشف سبب غياب أبرز لاعبي الهلال ضد الزمالك في سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، السبب وراء غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن مواجهة الزمالك في كأس سوبر لوسيل.

ويلتقي الهلال السعودى بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نظيره الزمالك بطل الدوري المصري، فى كأس سوبر لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة.



السبب وراء غياب هيون سو عن مواجهة الهلال ضد الزمالك

وتأكد غياب چانج هيون سو مدافع الزعيم الهلالي، فى المباراة المرتقبه، بين بطل الدورى المصري، وبطل الدورى السعودي.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية، أن هيون سو لا يزال يتلقى العلاج بسبب إصابته التي تعرض لها، رغم كل المحاولات من أجل تجهيزه.

وأضافت: "المدافع الكوري الجنوبي، يخوض تدريبات إستشفائية وتأهيلية بالوقت الحالي، من أجل تجهيزه لمباريات دوري روشن السعودي.



ثلاث غيابات بجانب هيون سو في صفوف الهلال قبل كأس سوبر لوسيل



من ناحية أخرى تأكد غياب أيضًا كل من عبدالاله المالكي وصالح الشهري ومتعب المفرج عن المواجهة بسبب الإصابات المختلفة.

وكان الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، حصل على دفعة قوية بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنح محمد كنو لاعب الوسط فرصة المشاركة أمام الزمالك بالرغم من إيقافه.

ويشهد ملعب لوسيل في قطر استضافة المباراة المرتقبة بين الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين أمام الزمالك بطل الدوري المصري النسخة الماضية، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.