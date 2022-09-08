شكرا لقرائتكم خبر عن احتواء أزمة نجم الهلال مع دياز قبل مباراة الزمالك غدا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق الهلال السعودي تحت قيادة مديره الفني رامون دياز، لخوض المباراة المنتظرة أمام الزمالك المصري ببطولة كأس لوسيل التي ستقام غدا الجمعة على لمعب لوسيل بقطر.

وتقام المباراة بين بطل الدوري المصري وهو الزمالك، أمام بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالسعودية، وهو نادي الهلال حيث ستقام المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت المباراة الماضية للهلال أمام الفتح والتي انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف، غضب من جانب سالم الدوسري نجم الفريق بسبب استبداله من المباراة.

حل أزمة نجم الهلال قبل مباراة الزمالك

وكان قد قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال باستبدال الدوسري في الدقيقة 71 ليخرج اللاعب غاضبا دون مصافحة مديره الفني مما اثار غضب الأخير.

ومن جانبه، حرص الدوسري على تجويه الاعتذار لمديره الفني قبل لقاء الزمالك القادم وهو الأمر الذي تم قبوله من قبل رامون دياز وحرص على إقحام اللاعب في قائمة الفريق لمباراة كأس لوسيل المنتظرة.

ترتيب الهلال السعودي في جدول الدوري

يذكر أن الهلال قد نجح في تحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات بدوري روشن السعودي موسم 2022-2023، بعد الفووز على الخليج في المباراة الأولى بهدفين نظيفين والفوز على الفيحاء بنفس النتيجة، بالإضافة إلى الفوز على الفتح مؤخرا بهدف نظيف ليحتل بذلك صدارة الترتيب منفردا بشكل مؤقت لحين اكتمال باقي مواجهات الجولة الثالثة.

