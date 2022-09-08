شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يتوعد الزمالك المصري بتصريح ناري قبل مواجهة سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - توعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره الزمالك، قبل مواجهة الفريقين في بطولة كأس سوبر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.



الهلال والزمالك يصلان الدوحة لخوض مواجهة سوبر لوسيل

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، فيما لحقت بها بعثة الهلال في نفس اليوم، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وأكد أندريه كاريلو نجم فريق الهلال السعودي، على جاهزية فريقه لمواجهة الزمالك، ووجودهم من أجل تحقيق الفوز واللقب.

وتابع كاريلو في تصريحات لوسائل الإعلام قبل اللقاء: "بالتأكيد هي مباراة كبيرة، ولكننا نريد الثأر أمام الزمالك من هزيمة 2018".



كاريلو يؤكد جاهزية الهلال للفوز ضد الزمالك بكأس سوبر لوسيل



وأضاف نجم الزعيم:" نحن جاهزون لاعتلاء منصات التتويج هذا الموسم، بعد الفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسنصب كل تركيزنا لتحقيق لقب كأس سوبر لوسيل".

وكان الزمالك فاز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، في مباراة كأس السوبر المصري السعودي التي أقيمت عام 2018 بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب لوسيل القطري أحد ملاعب كأس العالم المقبلة، مباراة الفريقين في افتتاح الملعب تمهيدًا للمونديال.

وتقام مباراة الهلال السعودي ضد الزمالك المصري، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يحصل الفائز على كأس سوبر لوسيل على مكافأة مالية قيمتها 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.