شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة خاصة من دياز بمباراة الزمالك غدا بكأس لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه الأنظار خلال الساعات القادمة نحو مباراة كأس لوسيل بين الهلال السعودي والزمالك المصري في المباراة المعروفة بالسوبر المصري السعودي التي ستقام غدا الجمعة على ملعب لوسيل بقطر.

وبدأ كل مدير فني التجهيز بكل قوة للمباراة والتي قد يعتبرها البعض ودية إلا أن الفريقين يسعان لتحقيق الانتصار والفوز باللقب.

ويشارك الزمالك في المباراة بصفته بطل مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022 فيما يشارك الهلال كبطل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2022.

مفاجأة خاصة من دياز للزمالك بمباراة كأس لوسيل

وتشير التقارير الصادرة من داخل نادي الهلال السعودي بأن رامون دياز المدير الفني للفريق يأخذ المباراة على محمل الجد ويرغب في تحقيق الفوز خلالها.

وتشير التقارير إلى اتجاه دياز المدير الفني للهلال السعودي للاعتماد على كل من إيجالو وميشيل بصفة أساسية ومهاجمة الفريق المصري منذ البداية.

دياز يريح ثنائي الفريق قبل مواجهة الزمالك

وكان قد قرر دياز تواجد الثنائي على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفتح من أجل التجهيز بشكل جيد وإراحتهما لمباراة الزمالك المنتظرة بكأس لوسيل.

يذكر أن الزمالك المصري هو بطل نسخة الدوري المصري لمدة عامين متتاليين، فيما فاز الهلال ببطولة الدوري السعودي لثلاث مواسم متتالية.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة لن تكن الأولى لدياز أمام الزمالك، حيث سبق وقاد رامون دياز فريق بيراميدز المصري واستطاع الفوز وقتها على الفريق الأبيض بهدف نظيف في إحدى مباريات الدوري المصري.