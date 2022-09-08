اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة يقوم بزيارة تفقدية لمركز محمد جاسم كانو الصحي بالمحافظة الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الحرص على تطوير المنشآت والمرافق في كافة المراكز الصحية بمختلف محافظات مملكة البحرين، والذي يأتي ضمن الخطط الموضوعة لتعزيز القطاع الصحي بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك لدى قيام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة ميدانية تفقدية إلى مركز محمد جاسم كانو الصحي في المحافظة الشمالية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمناء، والدكتورة لولوة راشد شويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها معاليه إلى المراكز الصحية للاطلاع على آخر مستجدات تطبيق مشروع التسيير الذاتي.

وقال معاليه إنّ حكومة مملكة البحرين تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات الصحية بما يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية في جميع محافظات مملكة البحرين، وبما يتماشى مع مبادرات التطوير الشامل التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة، مشيراً إلى أن مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية انطلق بهدف تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة التنافسية والاستدامة.

كما أوضح أن مشروع التسيير الذاتي هو مشروع وطني رائد وطموح بأهدافه التي تسعى إلى تحقيق نهج الاستمرارية والشمولية من قبل طبيب الأسرة للمريض وعائلته، إلى جانب توفير حرية اختيار مقدم الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية لتحسين جودة الخدمات، وذلك تماشياً مع برنامج الحكومة وتجسيداً للأهداف المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتنفيذاً للمبادرات الوطنية الرامية للاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لاسيما ضمن برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي).

من جانبها، أشارت الدكتورة لولوة راشد شويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية إلى حرص مراكز الرعاية الصحية الأولية على التطبيق الأمثل لبرنامج (اختر طبيبك) الذي ينضوي تحت مشروع التسيير الذاتي بما يعزز الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمجتمع ويسهم في الكشف المبكر عن الأمراض، مشيدة في الوقت ذاته بالدور الكبير والمثمر الذي يقوم به المجلس الأعلى للصحة، وجهود وزارة الصحة، في تحقيق التطلعات المأمولة من القطاع الصحي لا سيما من خلال تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي)، مؤكدة المضي قدمًا في تفعيل مجمل البرامج والخطوات الرامية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية بكفاءة، تنفيذًا للأهداف المنشودة وبما يحقق التغطية الصحية الشاملة للجميع ويواكب المعايير الصحية العالمية.