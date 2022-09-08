بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع اتفاقية مع بنك بوك الدولي (البحرين)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي، مذكرة تفاهم مع الفرع الأجنبي لبنك بوك الدولي (فرع البحرين)، بهدف دراسة أوجه التعاون المشترك للدخول في توفير حلول ائتمانية تدعم الصادرات السعودية غير النفطية، ووفق توجه البنك لعقد الشراكات المحلية والدولية.

وقّع المذكرة كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، والرئيس التنفيذي للفرع الأجنبي لبنك بوك الدولي (فرع البحرين) أحمد فؤاد درويش، وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض وبحضور عدد من القيادات من الجانبين.

وأوضح المهندس الخلب، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الفرع الأجنبي لبنك بوك الدولي (فرع البحرين)، يأتي منسجمًا مع دور بنك التصدير والاستيراد السعودي ومساعيه المستمرة لزيادة دعم تصدير الخدمات والمنتجات السعودية غير النفطية، وتعزيز التجارة العابرة للحدود، مبينًا أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يسعى لبناء المزيد من الشراكات الفعّالة مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، التي يعمل معها البنك على توفير حلول ائتمانية تتماشى مع مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة 2030 لتنمية الصادرات غير النفطية وبناء اقتصاد مستدام حيوي ومتنوع.

من جهته، أوضح درويش أن هذا الاتفاق يفتح آفاقاً للتعاون تزيد الفرص الاستثمارية، وتسهم في تعزيز التجارة الدولية بين المملكة والبحرين إلى جانب فتح مسارات تعاون مع قطاع البنوك في المنطقة تسهم في زيادة فاعلية حركة التصدير من وإلى المملكة العربية السعودية، بوصفها نقطة التقاء للتجارة الدولية.