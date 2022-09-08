96% من مساهمي «الأهلي المتحد» يقبلون صفقة استحواذ «بيتك»

كشف بيت التمويل الكويتي عن حصوله على موافقة 96.107‎% من مساهمي البنك الأهلي المتحد، على عرض استحواذ الكامل على الأسهم العادية المصدرة للبنك الأهلي المتحد، في صفقة تتضمن تبادل للأسهم بمعدل سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد.

وذكر بيت التمويل الكويتي- في افصاح رسمي- أن عدد أسهم الأهلي المتحد التي تم التنازل عنها تجاوز ال 10.7 مليار سهم والتي جاءت كنتيجة قبول من شركتي المقاصة في البحرين والكويت وشركة “سيكو” وكلاء الاستلام في البحرين والكويت.

وكشف بيت التمويل الكويتي “بيتك” في نهاية يوليو المنصرم عزمه إصدار 4.2 مليار سهم لتمويل صفقة الاستحواذ الكامل على البنك الأهلي المتحد. ووفق خطة بيت التمويل الكويتي لعملية الاستحواذ المشروط، فإنه عند الانتهاء من عملية الاستحواذ الإجباري سيصبح البنك الأهلي المتحد شركة مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي، وسوف يتقدم “الأهلي المتحد” بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لشطبه من بورصة البحرين وفقًا لشروط الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

ووفقًا لخطة “بيتك” المعلنة، فإنه يستهدف بعد الاستحواذ ونجاح الصفقة؛ تحويل الشركة التابعة للبنك لأهلي المتحد في الكويت إلى بنك رقمي وفقًا للطلب المقدم لبنك الكويت المركزي، إضافة إلى بدء “بيتك” بإجراءات الاندماج القانوني من أجل دمج شركاته التابعة في البحرين، وهي البنك الأهلي المتحد و”بيتك البحرين”.

ويعتزم بيت التمويل الكويتي العمل باستراتيجية خاصة مع البنك الأهلي المتحد بعد الاستحواذ الإجباري، من خلال البدء بعملية تحويل الأعمال في البنك الأهلي المتحد في البحرين ومصر والعراق والمملكة المتحدة إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

المصدر: عباس رضي