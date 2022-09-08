سفير المملكة لدى فيتنام يلتقي بوزير الموارد الطبيعية والبيئة الفيتنامي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متباعات
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، محمد بن إسماعيل دهلوي، بمعالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية فيتنام الاشتراكية تران هونغ ها، وذلك في مقر وزارة الموارد البشرية بالعاصمة هانوي.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك ما يتعلق بجهود البلدين في مجالات البيئة ومواجهة التغير المناخي.
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