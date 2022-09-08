شكرا لقرائتكم خبر عن الطائي في مواجهة صعبة أمام الشباب الليلة بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف فريق الشباب السعودي الليلة نظيره الطائي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الكروي 2022-2023.

الطائي في مواجهة نارية أمام الشباب

وستشهد المباراة طابعا خاصا في ظل حصول الفريقين على 6 نقاط من أول جولتين حيث تغلب الشباب على كل من الباطن بثلاثية ثم اكتساح أبها برباعية، في المقابل فاز الطائي على الاتفاق بنتيجة 2-1 ثم الفوز على العدالة 1-0.

أرقام مباريات الطائي والشباب

ويدخل الطائي هذه المباراة وهو يعلم أنها لن تكن مباراة سهلة خاصة وأن الكفة ترجح الشباب تاريخيا، حيث لم ينجح الطائي من تحقيق الفوز على الشباب منذ 20 عاما من موسم 2001-2002 بالدوري السعودي الممتاز.

وتعد تلك المرة هي الثالثة للفريقين في مواجهة بعضهما لبعض في الدوري السعودي منذ عام 2008 بعدما صعد الطائي الموسم الماضي لأول مرة منذ تغيير اسم الدوري من الممتاز إلى المحترفيين.

والتقى الفريقان الموسم الماضي ونجح الشباب في فرض سيطرته حيث فاز في المباراة الأولى على ملعب الملز بثلاثة أهداف دون رد، فيما تعادل الفريقان 2-2 في استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

ويطمح الطائي الليلة لتغيير هذه النتائج وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد فرق الرياض خاصة وأنه قد خسر أمام الهلال والنصر أيضا الموسم الماضي ولم ينجح في تحقيق أي فوز على أندية الرياض في ملاعبهم العام الماضي.