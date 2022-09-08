طقس اليوم.. استمرار السحب الرعدية والرياح النشطة على مكة والمدينة وجازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها، والباحة، وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونوه إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 46 كم/ساعة على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.





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Source akhbaar24

