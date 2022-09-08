الخريف: ميناء جازان سيكون قيمة مضافة لزيادة النشاط اللوجستي في المملكة (صور)

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، لافتًا إلى أنه سيكون قيمة مضافة لزيادة النشاط اللوجستي في المملكة وتحديدًا في جازان، وسيسهم في تنمية القدرات الصناعية وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية لأهالي المنطقة.

وأشار الخريف خلال تدشين الميناء، إلى أن هناك 187 مصنعًا قائمًا وتحت الإنشاء في منطقة جازان، بحجم استثمارات يصل إلى أكثر من 70 مليار ريال، مبينًا أن المملكة تلعب دورًا رئيسيًا في سلاسل التوريد العالمية؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز.

وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، دشن أمس (الأربعاء)، ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.





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Source akhbaar24

