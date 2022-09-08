مستجدات الغزو الروسي.. أوكرانيا تستعيد عدة بلدات من الروس وتعترف بضرب قواعد في القرم

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده استعادت بلدات عدة من الروس في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، في وقت أقر فيه رئيس أركان الجيش الأوكراني للمرة الأولى بتنفيذ ضربات صاروخية استهدفت في أغسطس قواعد روسية في شبه جزيرة القرم.

أوكرانيا تستعيد بلدات من الروس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته استعادت بلدات عدة من الروس في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية أن هناك أنباء سارة من منطقة خاركيف هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنّ البلدات التي استعادتها القوات الأوكرانية والتي لم يسمّها “عاد العلم الأوكراني يرفرف فيها”.

أوكرانيا تعترف بضرب قواعد روسية في “القرم”

اعترف رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، أمس (الأربعاء)، للمرة الأولى بتنفيذ ضربات صاروخية استهدفت في أغسطس قواعد روسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، مهددًا بمواصلة هذا النوع من العمليات.

وكتب في مقال نشرته وكالة أنباء Ukrinform الحكومية أن أوكرانيا نفذت بنجاح ضربات صاروخية على قواعد عسكرية للعدو خصوصًا على مطار ساكي.

بوتين: أوكرانيا تهدد الأمن النووي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا تقصف محطة الطاقة النووية في “زابوروجيا” بدون هدف واضح، مُشيرًا إلى أنها بذلك تشكل تهديدًا للأمن النووي.

وأضاف بوتين، في تصريحات له خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، أن الجانب الأوكراني يخلق تهديدات لتقويض الأمن النووي.. لماذا يقومون بهذه الأمور؟، إنني بصراحة لا أفهم حقًا إذا كان للفت الانتباه إلى وضعهم، أو لخلق أزمات إضافية هناك؟”.





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Source akhbaar24

