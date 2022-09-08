متى يتم فطام الطفل.. وكيف تعرف الأم استعداده للأكل الصلب؟

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تهتم الأمهات المرضعات بتغذية أطفالهن، ويتساءلن عن موعد فطام الطفل، وهل يكون تلقائيًا أم تحدده الأم، ومتى يمكنه أن ينسى الرضاعة بعد الفطام.

يمكن أن يكون الفطام طبيعيًا حسب رغبة الطفل، أو مخططًا برغبة الأم، ويحدث الفطام الطبيعي أو ما يسمى الفطام حسب رغبة الطفل عندما يبدأ في تناول كثير من الأطعمة الصلبة أثناء الرضاعة.

متى ينسى الرضاعة؟

ويمكن للأم مراقبة إشارات طفلها وتفطمه على طريقتها وعادةً ما يتوقف الأطفال المفطومون بشكل طبيعي عن الرضاعة الطبيعية تمامًا، وينسونها في عمر بين 2 – 4 سنوات.

علامات التخلي عنها

الفطام المخطط أو الذي تقرره وتنفذه الأم، يحدث عندما تشرع في بدء عملية الفطام، وفق علامات من الطفل مثل عدم اهتمامه بالرضاعة، أو أنه صعب إرضائه عند القيام بها.

باقي العلامات هي: الرضاعة في جلسات أقصر من ذي قبل، ترك الرضاعة بسهولة، مص الثدي للشعور بالراحة، وليس لسحب الحليب.

متى يتناول الأطعمة الصلبة؟

يجب أن يكون لبن الأم أو حليب الأطفال المصدر الرئيس لتغذية الطفل في العام الأول؛ حيث يوصي أخصائيون بالرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة 6 أشهر، ثم إدخال تدريجي للأطعمة المناسبة في الأشهر الستة الثانية.

كيف يُعرف استعداده للفطام؟

تعرف الأمهات أن الأطفال يريدون التحول للطعام الصلب بعدة طرق مثل الاهتمام عندما يأكل الآخرون، عمل إيماءات كأنه يقول “أطعمني أيضًا”، التوقف عن رفض أي طعام يوضع في فمه، رفع الرأس والجلوس بدون دعم.

أمور يجب مراعاتها

من الأفضل أن تتم عملية تغيير روتين طفلك تدريجيًا، ومن الشائع أيضًا أن تشعر الأم بالإحباط في البداية، وقد تستغرق هرمونات الأم بعض الوقت للعودة إلى طبيعتها.

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Source akhbaar24

