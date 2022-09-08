شكرا لقرائتكم خبر عن إيجالو يفجر تصريحات مثيرة عن مباراة الزمالك المصري.. ويؤكد: سنحقق الفوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر أوديون إيجالو نجم نادي الهلال السعودي العديد من التصريحات الصحفية المثيرة بخصوص اللقاء المرتقب لـ زعيم آسيا أمام الزمالك المصري في نهائي كأس لوسيل 2022.

إيجالو: الهدف هو الفوز.. وسنحقق الفوز

وقال إيجالو، وفقًا لـ "الرياضية": "الفوز هو هدفي وهدف الجمهور واللاعبين ورئيس النادي وإن شاء الله نحقق الفوز يوم الجمعة".

وواصل النيجيري: "أشكر جماهير الهلال على الدعم المتواصل وسنحاول الفوز لإسعادهم".

كل ما يخص مباراة الهلال القادمة أمام الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل 2022

يجمع كأس سوبر لوسيل في النسخة الأولى له بين بطل الدوري المصري والسعودي، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويحتضن ستاد لوسيل "أكبر ملاعب كأس العالم قطر 2022" القمة النارية المصرية السعودية المرتقبة المقرر أن تقام مساء الغد الجمعة.

توقيت مباراة الهلال والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

يقام المباراة مساء الغد الجمعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، بعد إعلانها على بث جميع مجريات المباراة المرتقبة بين الهلال والزمالك.

قائمة الزمالك لخوض معركة الهلال الجمعة في نهائي كأس سوبر لوسيل 2022

يتسلح الزمالك بالقائمة التالية لخوض لقاء الهلال مساء الغد الجمعة في نهائي كأس لوسيل..

كاريلو يُشعل مباراة الزمالك.. ويؤكد:جاهزون للثأر

أكد أندرية كاريلو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من خلال تصريحات صحفية إلى حاهزية الفريق التامة للثأر من الزمالك المصري في نهائي كأس لوسيل 2022.

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد نديم، السيد عطية.

وفي الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد طارق، حسام عبد المجيد، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور، زكريا الوردي، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، أحمد مصطفى "زيزو"، سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

الشق الهجومي: إبراهيما نداي، سيف الجزيري، يوسف أسامة نبيه.