شكرا لقرائتكم خبر عن ثبتها الآن.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والزمالك المصري في كأس لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحضتن ستاد لوسيل نهائي ودي من العيار الثقيل يجمع بين الزمالك المصري والهلال السعودي مساء الغد الجمعة الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة الزمالك والهلال والقادمة في نهائي كأس لوسيل.

ويُقام نهائي لوسيل للمرة الأولى في تاريخه جامعًا بين بطل الدوري المصري والسعودي، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

توقيت مباراة الزمالك والهلال القادمة في كأس لوسيل

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء الغد في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

بالتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال الجمعة في نهائي كأس لوسيل 2022

يبحث العديد من مرتقبي اللقاء الجامع بين الزمالك والهلال على القنوات المفتوحة الناقلة لمجريات اللقاء.

ونقدم لكم في التقرير التالي القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس لوسيل بالتردد، وذلك يأتي كالتالي..

أعلنت قناة الكأس القطرية عن إذاعة مباريات كأس لوسيل بين الزمالك والهلال عبر قناتها المفتوحة.

تعرف على تردد قنوات الكأس القطرية

تُبث قنوات الكاس القطرية عبر عددًا من الأقمار الصناعية، مثل نايل سات، وعرب سات، وسهيل.

-نايل سات

التردد: 11920

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

- عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب:عمودي (V)

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

-سهيل سات

التردد: 10770

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل الترميز:27500

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الهلال غدا في نهائي لوسيل 2022

من المتوقع أن يدخل بطل الدوري المصري 2021/2022 بالتشكيل التالي أمام الأخير..

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح - إمام عاشور - محمد عبد الغني - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد سيد "زيزو".

تشكيل الهلال المتوقع أمام الزمالك المصري في نهائي كأس لوسيل 2022

من المتوقع أن يدخل الهلال بالتشكيل التالي أمام الفارس الأبيض..

حراسة المرمى:عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج - غوستافو كويلار - أندريه كاريلو.

خط الهجوم: سالم الدوسري - أوديون إيغالو - موسى ماريجا.