شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلو يُفجر تصريحات مثيرة.. ويؤكد:جاهزون للثأر من الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد أندرية كاريلو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من خلال تصريحات صحفية إلى حاهزية الفريق التامة للثأر من الزمالك المصري في نهائي كأس لوسيل 2022.

كاريلو يتحدث عن مباراة الزمالك: "جاهزون للثأر"

أشار كاريلو في تصريحات تلفزيونية، على مدى رغبة جميع نجوم نادي الهلال، يريدون الثأر من الخسارة أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري السعودي عام 2018، بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل 2022

تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى مباراة من العيار الثقيل تجمع بين بطل الدوري السعودي وحامل اللقب المصري "الهلال والزمالك" مساء الغد الجمعة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة الزمالك والهلال في سوبر لوسيل، وذلك يأتي فيما يلي..

يستضيف ملعب لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم قطر 2022، قمة الهلال السعودي التي ستقام للمرة الأولى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء الغد الجمعة الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية حصولها على حقوق بث مجريات المباراة التي تجمع بين الهلال والزمالك في نهائي كأس لوسيل مساء الغد الجمعة.

قائمة نارية من الزمالك لمباراة الهلال في كأس لوسيل

أعلن نادي الزمالك المصري عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض لقاء سوبر لوسيل أمام بطل القارة الآسيوية، والتي شهدت ضم الصفقات الجديدة " زكريا الوردي، نداي".

ونقدم لكم في السطور التالية قائمة القارئ الأبيض لمباراة الهلال، والتي ضمت كل من..

في حراسة المرمى: محمد عواد، محمد نديم، السيد عطية.

الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد طارق، حسام عبد المجيد، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، حمزة المثلوثي.

الوسط: إمام عاشور، زكريا الوردي، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، أحمد مصطفى "زيزو"، سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الجزيري، يوسف أسامة نبيه