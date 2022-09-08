الجدعان: 700 مليار ريال للاستثمار وتوفير الوظائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان عن استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت إلى أقل مستوياتها، إذ بلغت نحو 10.1% خلال الربع الأول من العام 2022م، مقارنة بنحو 11.0% خلال الربع الرابع من العام 2021م، وهو أقل معدل خلال السنوات العشر الماضية.

جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر يوروموني السعودية 2022، الذي تستضيفه الرياض تحت شعار: «مأسسة الاستثمار والتمويل»، أمس بمشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، ونخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الجدعان خلال كلمته في افتتاح المؤتمر أن الاقتصاد السعودي بات أقوى من أي وقت مضى، على الرغم مما واجهه العالم من تحديات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4 في الربع الثاني من عام 2022م، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً في الفترة نفسها بنسبة 11.8% ، مبيناً أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي لعام 2022، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6، وتُعد المملكة الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت ترقية توقعات صندوق النقد الدولي لنموها مرتين في عام 2022 مع توقع استمرار المعدلات المرتفعة لنمو ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2023 وعلى المدى المتوسط.