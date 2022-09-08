“الصحة”: 8 أسئلة خاصة بالدواء يجب على المرضى كبار السن توجيهها للطبيب

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أوضحت وزارة الصحة أن الأدوية تساعد كبار السن في إدارة وضعهم الصحي، وأن الأدوية تحتاج إلى إدارة أيضًا عندما يصف الطبيب دواءً جديدًا أو يعيد صرف دواء قديم.
وطرحت الوزارة عدة أسئلة يجب على المريض توجيهها للطبيب عند زيارته، مثل سبب صرف هذا الدواء، ومدى احتياجه له، وكيف وإلى متى يجب أن يؤخذ، وكيفية تخزينه، بالإضافة إلى ما هي الآثار الجانبية المحتملة وينبغي مناقشها مع الطبيب والصيدلي؟.
ودعت إلى إحضار جميع الأدوية التي تم صرفها من قبل جميع الأطباء السابقين، بالإضافة إلى الأدوية اللاوصفية والمكملات الغذائية والعشبية في كل زيارة مع الطبيب، ومطالبته بمراجعة جميع هذه الأدوية، وسؤاله عما إذا كانت لا تزال هناك حاجة إلى كل دواء.
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Source akhbaar24
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