الصين تسجل 1439 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس إن الصين سجلت 1439 حالة إصابة بفيروس كورونا في السابع من سبتمبر أيلول منها 280 إصابة مصحوبة بأعراض و1159 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1695 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 380 مصحوبة بأعراض و1315 دون أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عددها عند 5226.

وحتى السادس من سبتمبر أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 246027 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين سبع إصابات جديدة مصحوبة بأعراض، وثلاث إصابات دون أعراض. وتم تسجيل 14 إصابة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

وأوضحت بيانات السلطات في شنغهاي، المركز المالي للصين، أنها سجلت ثلاث إصابات مصحوبة بأعراض، وعشر حالات دون أعراض. كما سجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب البلاد والتي خففت إجراءات مكافحة الفيروس اعتبارا من يوم الاثنين بعد إغلاق شمل معظم السكان في عطلة نهاية الأسبوع، 25 إصابة جديدة بكوفيد-19، مقارنة مع 40 في اليوم السابق.



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Source akhbaar24

