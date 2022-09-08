حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، ابها والباحة كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.





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