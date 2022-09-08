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استعرضت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا من قبل المستفيدين حول خدماتها.
وأوضحت المنصة أنه لا يمكن إسقاط مركبة دون لوحات، مبينة أنه يتوجب الإبلاغ عن فقدان اللوحة عبر مراكز الشرطة أولا، ثم التوجه إلى منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد لإسقاط المركبة.
وفي ردها حول استفسار بشأن الهوية الرقمية، أكدت المنصة أن الهوية الرقمية تعد إثباتًا رسميًا للمواطن والمقيم.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر في رد على الأسئلة الشائعة.. “أبشر”: لا يمكن إسقاط مركبة دون لوحات.. والهوية الرقمية إثبات رسمي للمواطن والمقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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