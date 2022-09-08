بعد مقـتل 10 وإصابة 18.. وفاة المشتبه به الثاني في هجمات بالسكاكين بكندا

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أعلنت الشرطة الكندية اليوم (الخميس) عن وفاة المشتبه به الثاني في تنفيذ هجمات بالسكاكين غرب البلاد يوم الأحد الماضي، وذلك بعد القبض عليه أمس.

وقالت الشرطة المحلّية إنّه تمّ العثور على مايلز ساندرسن وتوقيفه قرب روستيرن في ساسكاتشوان وإنه لم يعد هناك خطر على الأمن العام فيما يتّصل بهذه القضية، مقدمة الشكر للسكان الذين أدلوا بمعلومات قيّمة، ثم أعلنت لاحقاً أنه توفي.

وكانت الشرطة تشتبه في أن المتوفى مايلز ساندرسن وشقيقه داميان، الذي عثر عليه ميتاً سابقاً أيضاً، نفّذا يوم الأحد سلسلة هجمات بواسطة سكاكين أوقعت 10 قتلى و18 جريحاً، بعضهم بحالة خطرة، ولا تزال دوافعها مجهولة.

وبينت أن الشرطة عُثرت أولاً على جثة داميان ساندرسن وعليها آثار جروح ظاهرة، مرجّحة أنه قُتل على يد شقيقه، مايلز ساندرسن، الذي توفي لاحقاً، والذي يحمل سجلاً حافلاً من أعمال العنف ونحو 60 إدانة جنائية.



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Source akhbaar24

