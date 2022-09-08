شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عُشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 20222/2023، المقرر أن تقام أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع العميد ضيفًا ثقيلًا على الرائد مساء الغد الجمعة الموافق 9 من سبتمبر الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد غدًا الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين "الاتحاد والرائد"، وكذلك جميع مجريات البطولة.

مفاجآت بالجملة في تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الرائد غدا الجمعة في دوري روشن

من المتوقع أن يدخل الاتحاد بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار..

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

وفي خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود.

الوسط: هيلدر كوستا، طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورنادو.

وفي الهجوم: رومارينيو، عبدالرحمن العبود.

تعرف على موقف الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يقع العميد في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 برصيد 4 نقاط فقط لا غير، بعد تحقيق فوز وتعادل منذ انطلاق فعاليات الدوري.

تعرف على موقف الرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يرتكز الرائد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، برصيد 3 نقاط بعد تحقيق فوز وخسارة منذ انطلاق الدوري السعودي.