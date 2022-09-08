شكرا لقرائتكم خبر عن منع التحكيم الأجنبي عن مباريات النصر لهذا السبب.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 8 من شهر أغسطس الجاري، عن رغبة مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر في إدارة مباريات العالمي بـ حكام أجانب.

كأس العالم يمنع التحكيم الأجنبي عن مباريات النصر

ووفقًا لما تناولته صحيفة الرياضية السعودية، بالفعل طالب آل معمر مانويل نافورا، رئيس لجنة التحكيم والأوزبكي فرهاد عبد الله مدير دائرة التحكيم عند زيارتهم للنصر، بـ حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق خلال الفترة القادمة.

وأشار فرهاد إلى صعوبة اختيار النصر حكام أجانب خلال الفترة الجارية، بسبب منافسات كأس العالم المقتربة، بالأضافة إلى ضغط المباريات الأوروبية.

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي والقنوات

تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونقدم لكم فيما يلي عبر موقعنا "السعودية سبورت" كل ما يخص مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023، ويأتي ذلك فيما يلي..

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي

يقع ضمك ضيفًا ثقيلًا على كتيبة النصر يوم السبت القادم الموافق 10 من سبتمبر الجاري.

وتبدأ ركلة بداية المباراة التي تجمع بين النصر وضمك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث المباراة المرتقبة بين النصر وضمك، وكذلك جميع مجريات البطولة في الموسم الحالي.

موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يرتكز العالمي في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، برصيد 3 نقاط فقط بعد فوز مثير حققه أمام الوحدة في الجولة الأولى، والخسارة أمام التعاون بهدف مفاجئ بالمواجهة الثانية.