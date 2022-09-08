شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للنصر قبل مواجهة ضمك في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعات الأولى ى من اليوم الخميس الموافق 8 من شهر سبتمبر الجاري، عن ضربة قوية للنصر قبل أيام قليلة من مواجهة ضمك في دوري روشن 2022/2023.

صدمة تضرب النصر قبل مواجهة ضمك

أعلنت صحيفة "الرياضية" السعودية، غياب ثنائي الدفاع سلطان الغنام وعلي لاجامي، عن مباراة ضمك، ويأتي ذلك بسبب الإصابة.

مؤكدة إلى أن الغنام سيكون جاهز في لقاء الباطن، في منافسات الجولة الرابعة، من دوري روشن السعودي 2022/2023.

موقف على لاجامي من مباراة ضمك

يواثل الجهاز الطبي تجهيز لاجامي للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتحاد، مما يؤكد عدم لحلقه بالمباراة القادمة لمواجهة ضمك، والتالية أمام الباطن.

كل ما يخص مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة النصر السعودي القادمة في منافسات دوري روشن 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة العالمي القادمة في دوري روشن، وذلك يأتي فيما يلي:-

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

يقع ضمك ضيفًا على كتيبة النصر يوم السبت القادم الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

عبر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات البطولة السعودية في الموسم الجاري.

موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي

يقع العالمي في المركز الـ التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط فقط لا غير، بعد تحقيقه فوز أمام الوحدة بالجولة الاولى وخسارة مفاجأة من التعاون بهدف في الجولة الثانية.