شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة| الراقي يستقر على مستقبل نجم الفريق.. واستعدادات قوية لمواجهة العروبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى استقرار نادي أهلي جدة السعودي على مستقبل نجم نادي بعد ما أكدت أنباء عدة على اقتراب رحيله عن صفوف الفريق قريبًا.

علي الأسمري يقترب من تجديد عقده

حسب ما تم ذكره من صحيفة "الرياضية السعودية"، فإن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع الدولي علي الأسمري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده، على أن يتم الإعلان الرسمي قريبًا.

وأكدت الصحيفة على مدة تيسير الجاسم في لعب دورًا كبيرًا لاقناع الأسمري بالاستمرار مع الفريق خلال عدة اجتماعات عقدها مع اللاعب بشكل شخصي بالفترة الماضية.

استعدادات قوية من الأهلي لخوض لقاء العروبة

يستمر الراقي في مواصلة الاستعداد من أجل مباراة العروبة، على أمل تحسين المستوى والاستمرار على سمة الانتصارات.

كل ما يخص أهلي القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى أمام العروبة

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الأهلي والعروبة القادمة في دوري يلو 2022/2023، وذلك ما سنوفيه لكم في السطور التالية.

موعد مباراة أهلي جدة أمام العروبة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقع كتيبة الراقي تحت ضيافة العروبة مساء يوم الأحد القادم الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مجريات البطولة السعودية.

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة العروبة في دوري يلو 2022/2023

من المتوقع أن يدخل الراقي إلى أحداث مباراة الأحد أمام العروبة بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

وفي الدفاع: إبراهيم الزبيدي، عبد الباسط هندي، فهد حمد، علي مجرشي.

وفي الوسط: فرانك كوّم، محمد المجحد، سلمان المؤشر، يوسف العبدلي، هيثم عسيري.

في الهجوم: جرابان.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى

يقع الراقي في المركز الـ 11 من جدول ترتيب دوري يلو برصيد 4 نقاط، بعد تعادل وخسارة وفوز.