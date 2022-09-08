تعرَّف على الرجفان الأذيني وأبرز مضاعفاته وطرق الوقاية منه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكّدت مدينة الملك سعود الطبية أن الرجفان الأذيني يعد من أكثر أنواع عدم انتظام ضربات القلب شيوعاً وغالباً ما يظهر على شكل تسارع لنبضات القلب، ويمكن أن يعيق التدفق الطبيعي للدم.
وأوضحت المدينة أن أبرز مضاعفاته هي الجلطات في الأذينين نتيجة تجمُّع الدم بهما، والسكتة الدماغية التي تحدث عندما تسد جلطة دموية تدفق الدم إلى جزءٍ من الدماغ، والتدهور المعرفي ومشكلات في الذاكرة.
وتابعت في إنفوجراف على صفحتها بتويتر، أن طرق الوقاية منها تكون باتباع نظام غذائي صحي يشتمل على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، وتقليل استهلاك الكافيين، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين.
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