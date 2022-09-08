محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ناقشت لجنة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعها الرابع والعشرين الذي عقد أمس (الأربعاء) بالرياض، عدداً من الموضوعات في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين بدول مجلس التعاون.
كما بحثت اللجنة مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة (القوانين)، بالإضافة إلى مشروع النظام (القانون) الموحَّد لمكافحة التطرُّف والعنصرية والكراهية والتمييز، بجانب عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعُقد اجتماع اللجنة برئاسة نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبد الله الزيد، وبمشاركة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس، والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة المستشار سلطان بن ناصر السويدي.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر وكلاء وزارات العدل بمجلس التعاون يبحثون اتفاقية تسليم المتهمين وتنفيذ الأحكام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.