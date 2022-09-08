وكلاء وزارات العدل بمجلس التعاون يبحثون اتفاقية تسليم المتهمين وتنفيذ الأحكام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ناقشت لجنة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعها الرابع والعشرين الذي عقد أمس (الأربعاء) بالرياض، عدداً من الموضوعات في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين بدول مجلس التعاون.

كما بحثت اللجنة مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة (القوانين)، بالإضافة إلى مشروع النظام (القانون) الموحَّد لمكافحة التطرُّف والعنصرية والكراهية والتمييز، بجانب عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعُقد اجتماع اللجنة برئاسة نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبد الله الزيد، وبمشاركة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس، والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة المستشار سلطان بن ناصر السويدي.