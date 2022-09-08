أمة المليار يتمنون هذا المشهد.. منظر مبهج لعامل يمسح جدار الكعبة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
في مشهد ومكان يتمناه كل مسلم على وجه البسيطة؛ اقتنص هذا العامل البسيط الذي أمسك ببعض المناشف لمسح جدار الكعبة، اللحظات تلو اللحظات ليقبل من وقت لآخر الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا.
وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، غبط النشطاء هذا الرجل الذي يظهر في الفيديو، متمنين أن يكونوا مكانه، حيث ظهر وهو يمسح جدار الكعبة بمنتهى القرب منها والاتصاق بجدارها الشريف.
وجاءت بعض التعليقات على الفيديو المتداول، فقال أحدهم: “وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.. أي دعوة أوصلتك إلى هذا المكان؛ فاللهم ارزقنا لمسها والطواف بها يارب العالمين”.
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